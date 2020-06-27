Елена Исинбаева опубликовала открытое обращение российских легкоатлетов к МОК и World Athletics

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27 июня 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Письмо Елены Исинбаевой, фото vk.com/yelena_isinbaeva

Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, знаменитая легкоатлетка Елена Исинбаева обратилась

в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), World Athletics, а также Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Исинбаева опубликовала открытое письмо от имени российских легкоатлетов.

Многократный победитель соревнований самого высокого уровня отметила, что "это открытое письмо от чистых и честных легкоатлетов нашей страны". "Нельзя допустить повторения сценария 2016 года, когда мы были лишены участия в Олимпиаде в Рио за ошибки, совершённые определённой группой безответственных лиц. Нельзя допустить коллективную ответственность за так называемое дело Лысенко", — говорится в письме Исинбаеваой, размещенном в соцсетях Вконтакте и Instagram.

Российские легкоатлеты просят поддержки и помощи в защите их права на честное и открытое участие в соревнованиях в интересах чистого спорта. В обращении указывается, что дискриминация по какому-либо признаку недопустима.

В настоящее время Всероссийская федерация лёгкой атлетики исключена из World Athletics из-за дела Даниила Лысенко, - передает RT. В настоящее время Всероссийская федерация лёгкой атлетики исключена из World Athletics из-за дела Даниила Лысенко. Предполагается, что ВФЛА помогла спортсмену пропустить допинг-тесты без реальной причины. В настоящее время российские легкоатлеты могут выступать на крупных международных соревнованиях лишь в статусе нейтральных атлетов.

В настоящее время российские легкоатлеты могут выступать на крупных международных соревнованиях лишь в статусе нейтральных атлетов.