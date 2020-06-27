«Динамо» - ЦСКА - защита оказалась сильнее нападения 0:0

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27 июня 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Тренер Сергей Овчинников, фото: vk.com/boss1forever

Сегодня, в субботу 27 июня встреча 24-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и ЦСКА состоялась на стадионе – «ВТБ-Арена». Арбитр поединка Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Так как основной состав «Динамо» находится на карантине, к этой встрече готовится молодежный состав. Напомним, что предыдущая игра «Динамо» в РПЛ была перенесена из-за заражения игроков команды коронавирусом. Последние тесты игроков команды на коронавирус оказались отрицательными. Команда ждет предписания из Роспотребнадзора, который может допустить к игре здоровых игроков. «Динамо» сообщило, что сыграет в предстоящем матче основным составом. Отметим, что ЦСКА готовится к матчу в штатном режиме, но под руководством Сергея Овчинникова. Главный тренер команды Виктор Ганчаренко подал в отставку, которую еще не приняло руководство клуба .

Игра началась атакой армейцев, много позиционной игры, в основном в центре поля Разыграли угловой слева игроки ЦСКА, обострить не получилось.Пошли вперёд игроки ЦСКА. Щенников простреливал с левого фланга, Рыков переправил мяч на угловой. Кстати говоря, Виктор Гончаренко сегодня на футболе, он находится в ложе с Березуцкими и Бабаевым. Ходят слухи, что он всё-таки останется в команде до конца сезона. Но командой сегодня руководит Сергей Овчинников. Спокойно началась игра, ЦСКА заработал штрафной, Влашич навесил слева на дальнюю штангу на Магнуссона, которая до мяча добрался, но удар точным не получился. Игра пока равная, мяч лучше держится у динамовцев

"Динамо" перешло в атаку, последовал прострел с правого фланга, но отбивается оборона ЦСКА. Инициатива постепенно перешла к хозяевам,благодаря тому, что армейцы допускают много ошибок в передачах "Динамо" старается прессинговать соперника, причём делает это довольно высоко. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов тоже сегодня решил посетить этот поединок. Но пока с такой ситуацией в мире не совсем понятно, когда его услуги могут понадобиться.Мало остроты на поле,зато много нарушений, что ломает всю игру. Негодует Кирилл Новиков около бровки поля, очень наставник "Динамо" эмоционален по отношению к своим футболистам. По очереди команды владеют преимуществом, сейчас Панченко нанёс сильный удар из пределов штрафной площади после скидки Юсупова, но Акинфеев справился!Весьма опасно получилось у "Динамо"! Подача со штрафного в исполнении Панченко, Ордец выиграл верховую борьбу и сильно пробил головой! Немного неточно получилось!Не самый зрелищный первый тайм у нас получается. Последние минуты получше выходят у ЦСКА, больше владеют мячом хозяева.Звучит свисток арбитра на перерыв.

Во 2-ом тайме после перерыва обошлось без замен. Влашич нанёс опасный удар с линии штрафной площади, мяч после рикошета по высокой дуге начал опускать в девятку, но Шунин не проспал, сыграв руками! Хороший момент!Морозов сделал передачу в штрафную площадь на Панченко, который попытался в касание пробить, но успел его накрыть Дивеев. Навесил Жоаозиньо от правого флажка в центр штрафной площади, и Рыков оказался первым на мяче, правда удар точным у него не получился. Неплохо начинают обе команды второй тайм, по-прежнему на встречных курсах действуют. Вполне возможно, что игру до первого гола мы смотрим.Команды обмениваются позиционными комбинациями, но они не носят остроты.2 432 зрителя сегодня на трибунах. Болельщики "Динамо" активно себя ведут. В итоге игра оставляет удручающее впечатление и нагоняет тоску.

Звучит финальный свисток арбитра, ЦСКА и «Динамо» делят соответственно 5 и 7 место в турнирной таблице.