Студент из Астрахани сделал 600 тройных прыжков через скакалку и установил новый мировой рекорд

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27 июня 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Скакалка. Фото: pixels.com

Мировой рекорд по дисциплине роуп-скиппинг (прыжки через скакалку) установил студент Астраханского государственного технического университета Алексей Коломин в Астрахани. Достижение зафиксировано международным агентством регистрации рекордов.

Известно, что Алексей сделал 600 прыжков - это новый официально признанный рекорд, предыдущий был 536 прыжков. Его установил австралиец.

"В прыжках на скакалке тройные прыжки - это официальная дисциплина. Задача прыгать максимальное количество раз, не важно, за какой временной промежуток. Подготовиться помог карантин, я перешел на тройные тренировки", - рассказала сам Коломин.

До этого спортсмен побил пять рекордов России и два мировых рекорда в прыжках на время и двойных прыжках.

Ранее сообщалось: президент РПЛ Сергей Прядкин подтвердил, что матч «Оренбург» - «Краснодар» не состоится.