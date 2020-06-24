Во втором дивизионе чемпионата Англии выявили три новых случая инфицирования COVID-19

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24 июня 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Футбольное поле. Фото: pixabay.com

В клубах Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу выявлено три новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги .

Известно, что тестирование на коронавирус прошли 2858 игроков и сотрудников 24 клубов. Имена заразившихся и их клубная принадлежность не разглашаются.

Также отмечается: программа исследования будет продолжена с частотой один раз в неделю, о ее результатах лигу будут информировать каждую среду. В общей сложности коронавирус был выявлен у 31 спорстмена.

Ранее сообщалось: в Ивановской области скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.