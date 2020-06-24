Во втором дивизионе чемпионата Англии выявили три новых случая инфицирования COVID-19
24 июня 2020, 17:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В клубах Чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу выявлено три новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги .
Известно, что тестирование на коронавирус прошли 2858 игроков и сотрудников 24 клубов. Имена заразившихся и их клубная принадлежность не разглашаются.
Также отмечается: программа исследования будет продолжена с частотой один раз в неделю, о ее результатах лигу будут информировать каждую среду. В общей сложности коронавирус был выявлен у 31 спорстмена.
Ранее сообщалось: в Ивановской области скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.