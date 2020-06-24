В Ивановской области скончались два пациента с коронавирусной инфекцией

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24 июня 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Ивановской области скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило правительство региона.

Известно, что первому из них - 71 год, он из Кинешмы, был в контакте с другом, заболевшим СOVID-пневмонией. Мужчину госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ. Позже по тяжести состояния больного перевели в больницу имени Куваевых, она находится в Иванове. В итоге, двусторонняя пневмония развилась очень быстро, при жизни диагностировано 75% поражение легких по результатам КТ.

Второй пациент - мужчина 56 лет из Приволжска. По данным, он вернулся из Дагестана, и контактировал с больным СOVID-19. Житель находился на ИВЛ. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти зараженного не удалось.

Таким образом, в регионе с начала пандемии умерли 37 пациентов с коронавирусом нового типа.

Ранее сообщалось: в Калифорнии зафиксирован резкий всплеск коронавируса.