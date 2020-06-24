Александр Кокорин оценил режим дня «на зоне»: «Это не утомительно»
24 июня 2020, 11:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Форвард футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал об условиях в колонии в Белгородской области. Известно, что 17 сентября 2019 года футболист вышел на свободу по УДО вместе со своим коллегой Павлом Мамаевым, сообщает kp.ru.
При этом участник нескольких московских драк отметил, что соблюдал все установленные «на зоне» правила. По его словам, следовать режиму исправительной колонии № 4 в Белгородской области его «не утомляло».
«Какой режим был там, где я сидел, - можете посмотреть, зайдя на сайт … То, что на зоне нужно рано подниматься, ходить на работу, заниматься тем, что ты не любишь, - это не утомительно. Утомительно делать каждый день одно и то же. Все по расписанию», - высказал он.
Кокорин добавил, что им выделяли два часа в день под свободное время, которое он тратил на занятия спортом.
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