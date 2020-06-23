Александр Кокорин удивил поклонников своей защитной маской

Футболист Александр Кокорин удивил своих подписчиков своей защитной маской из крокодила. Он рассказал, что заказал ее в одном из элитных ателье. За средство индивидуальной защиты спортсмен отдал 30 тысяч рублей.
Сообщается, что в коллекции Кокорина две такие маски: одна синяя и одна черная. Поклонники Кокорина поинтересовались у футболиста, как же ему дышится в такой маске. "Там для дыхания маленькие дырочки", - ответил спортсмен.
Некоторые из его поклонников посчитала такую покупку совершенно неразумной тратой.