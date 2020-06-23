Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Александр Кокорин удивил поклонников своей защитной маской

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Александр Кокорин удивил поклонников своей защитной маской
фото: pixabey

Футболист Александр Кокорин удивил своих подписчиков своей защитной маской из крокодила. Он рассказал, что заказал ее в одном из элитных ателье. За средство индивидуальной защиты спортсмен отдал 30 тысяч рублей. 

Сообщается, что в коллекции Кокорина две такие маски: одна синяя и одна черная. Поклонники Кокорина поинтересовались у футболиста, как же ему дышится в такой маске. "Там для дыхания маленькие дырочки", - ответил спортсмен. 

Некоторые из его поклонников посчитала такую покупку совершенно неразумной тратой. 

СЕ

Общество

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Попытка Соединенных Штатов атаковать Россию большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью