Александр Кокорин удивил поклонников своей защитной маской

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23 июня 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Футболист Александр Кокорин удивил своих подписчиков своей защитной маской из крокодила. Он рассказал, что заказал ее в одном из элитных ателье. За средство индивидуальной защиты спортсмен отдал 30 тысяч рублей.

Сообщается, что в коллекции Кокорина две такие маски: одна синяя и одна черная. Поклонники Кокорина поинтересовались у футболиста, как же ему дышится в такой маске. "Там для дыхания маленькие дырочки", - ответил спортсмен.

Некоторые из его поклонников посчитала такую покупку совершенно неразумной тратой.