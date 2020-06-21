«Локомотив» с трудом одолел «Оренбург» 1:0

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21 июня 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

фото: pixabay.com

Сегодня, в воскресенье, 21 июня состоялась встреча 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Арбитр поединка Станислав Васильев(г. Ижевск).

В последнем матче перед паузой команда обыграла «Ростов» со счетом 3:1. После 22 туров «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея столько же очков (41), сколько и «Краснодар». Отставание москвичей от лидера таблицы составляет 12 баллов. Отметим, что по истечению контракта «Локомотив» покинул главный тренер Юрий Семин. На его место назначен сербский специалист Марко Николич Легкой победы для москвичей сегодня не будет, ведь гостям нужны очки в борьбе за выживание. В свою очередь, непонятно состояние московской команды после всех тренерских перестановок во время карантина. Так что будет интересно. Команда «Оренбурга» не выиграла в 6 из 7 последних матчей в чемпионате России (2 ничьи, 4 поражения). После 22 туров «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, отрываясь от зоны вылета на 1 очко.

Во время паузы команду покинул главный тренер Константин Емельянов, а и.о. назначен Ильшат Айткулов. Также «Оренбург» лишился своего лучшего бомбардира Джордже Деспотовича и голкипера Александра Довбня.Зрители могут посещать матчи РПЛ при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не могут присутствовать на играх

Игра началась, активнее встречу начали москвичи, опасный проход сделал к воротам Алексей Миранчук,прорвался по правому флангу Жемалетдинов и прострелил в штрафную, где пробил вторым касанием Миранчук, но мяч прилетел точно в руки Климовичу. Со штрафного Мариу попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч перелетел не только стенку, но и ворота. Перекинул через бедро Крыховяк в центре поля Силла. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

С углового навесил Алвеш на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Мурило и спокойно выбил мяч головой на фланг. Пробивал Чорлука головой с угла вратарской после навеса с углового в исполнении Миранчука, но мяч полетел выше перекалдины. Пока игроки «Локо» придерживаются схемам, которые поставил Сёмин и пока мячем владеют хозяева поля, много передач, но остроты не хватает. Со штрафного навесил Крыховяк подал на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Игнатьев, но проиграл он борьбу за мяч Мишкичу.

Второй момент сейчас загубили «желзнодорожники», простреливал с правого фланга Баринов в центр штрафной на ход Миранчуку, но тому пробить по воротам не получилось в борьбе с защитником, не хватило техники.И еще раз загубили момент хозяева,забросил в штрафную соперника Жемалетдинов на ход Миранчуку, который сбросил на Эдера, но форвард с линии вратарской пробил выше перекладины!

Наступила 20 мин. и уже по традиции благодарность врачам.болельщики стоя аплодировали всем тем, кто помогал людям в это тяжелое время пандемии.Рыбус в центре поля руками уложил на газон Черных. Судья назначил штрафной удар в пользу "Оренбурга".

Уже гости провели опасную атаку, навесил со штрафного Алвеш на дальнюю штангу, где выиграл верх Шахов и пробил головой, но мяч прошел в сантиметрах от штанги. Долго катают мяч на чужой половине поля футболисты "Локомотива", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

На 38 мин Алексей Миранчук в суматохе у ворот гостей нанес неотразимый удар и «Локо» открывает счет:сбросил головой в чужой штрафной Эдер на Жемалетдинова, который прошел вдоль ворот и оставил мяч Миранчуку, который с ходу пробил точно в ближнюю девятку, без шансов для голкипера-1:0. В добавленное время Жемалетдинов получает вторую «желтую» карточки в итоге «красную» и удаляется поля .Судья отправил команды на перерыв своим свистком. После первого тайма минимальный перевес имеют москвичи

2-ой тайм начался с атак гостей, причем голкипер Гилерме спас ворота , с угла поля навесил Алвеш на дальнюю штангу, где головой пробил Силла. Мяч полетел под перекладину, но в красивом прыжке Гилерме отбил сферу в сторону. На 59 мин. игрока «Оренбурга» Мишкича удаляют с поля за две» « желтых» карточки Так же вторую желтую получил Мишкич в этом эпизоде. Составы команд уровнялись. Сложно теперь будет "Оренбургу".

Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Радакович. Мяч полетел сильно под перекладину, но стал легкой добычей для голкипера.На 84 мин. удалили еще одного игрока гостей Малых, за две «желтых»карточки. Стало как-то свободно на поле, но отыграться гостям трудно, моментов практически нет.На добавленной 3 мин. арбитр за нарушение правил назначил пенальти в ворота гостей, бил Эдер, но в ворота не попал.Звучит финальный свисток арбитра, «Локомотив» набирает 44 очка и выходит на 2 место в турнирной таблице.

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