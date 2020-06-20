В Хабаровске состоится экологический заплыв в честь 75-летия Победы

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20 июня 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

В Хабаровске 23 июня состоится экологический заплыв «За чистый Амур». Один из организаторов и участников мероприятия Олег Докучаев рассказал «Аргументам недели», зачем решили провести эту акцию и какие препятствия могут встретиться в воде.

– Почему решили провести заплыв?



– Вообще, мы уже более 30 лет проводим заплывы через реку Амур. Это уже традиция. В этом году предстоит проплыть 75 км. Такую дистанцию выбрали неслучайно. Заплыв пройдёт в честь 75-летия Победы. До начала акции мы возложим цветы к памятникам погибшим воинам в населенном пункте Бычиха, Хабаровского муниципального района, затем проплывём вдоль береговой линии Хабаровска. Финишировать будем в знаковом месте – в затоне имени Кирова. Раньше там базировались корабли Тихоокеанского флота, располагалась легендарная «Краснознамённая Амурская флотилия». Сейчас на этом месте яхт-клуб «Лагуна», один из организаторов акции.

В эстафете участвуют опытные спортсмены: один из них переплыл Байкал, другой –совершил заплыв вокруг Русского острова, ещё трое – через Берингов пролив. С нами также в команде начальник управления Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Зелимхан Истамулов. В заплыве участвует и совсем юный участник – Иван, ему пять лет. Но он проплывёт немного, может быть, 200 метров. Остальные будут находиться в воде около двух часов. Это примерно по 10 км на каждого. Это не такое уж и большое расстояние. Я в своё время 150 км проплывал. Тем более, мы тренируемся каждый день, плывём от 2 до 7 км.

Хочу добавить, что «За чистый Амур» – подготовительный этап к заплыву «За чистый Байкал», который состоится в августе. Это наша основная цель. В июле будет второй тренировочный заплыв в акватории Японского моря.

Несмотря на то, что сейчас есть определенные ограничения на проведение мероприятий такого плана, наша акция состоится. Мы соблюдаем все нормы Роспотребнадзора. Заниматься спортом на свежем воздухе можно. Тем более у нас экологический заплыв, а не соревнование. Наша цель – пощупать пресную воду, а не ставить рекорды. Так что мы ничего не нарушаем. Элементы безопасности будут соблюдены.

Президент России в федеральном послании упоминал, что нужно уделять особое внимание мониторингу окружающей среды. Вот мы и поплывём, чтобы оценить состояние воды. В Амур впадает китайская река Сунгари и множество больших и малых рек, раньше Сунгари была очень грязной. Сейчас китайцы стали уделять большое внимание экологии. Так что посмотрим, стал ли Амур чище.

– Вы оцените её состояние, а что потом?

– Донесём информацию до общественности через СМИ, оповестим местные власти. В конце концов, эта наша земля и нам здесь жить.

– Вы не в первый раз совершаете заплыв через Амур. Какая это река?

– В Амур впадает много больших, средних и малых рек. Разветвляется на множество рукавов. Там, где мы будем плыть, не везде есть населённые пункты. Немало островов и заповедных зон. Сливается картина, когда не знаешь берега. Это же не бассейн, где ты уверен, что через 50 метров будет стена. Более того, нередко выплывают большие корабли. Новичок может растеряться и не понять, что делать. Плюс ко всему в воде много рыбы, плавающих брёвен. Это порой мешает.

Не каждый способен пройти такое испытание. Амур – серьезная река, широкая, непредсказуемая. На воде всегда есть какие-то проблемы, но у нас подготовленная команда. Мы готовы ко всему.