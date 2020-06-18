Бой Плющенко с Навальным готовы организовать на настоящем ринге

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18 июня 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: кулак, pixabay.com

Известный российский промоутер и глава Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, что готов организовать поединок между фигуристом Евгением Плющенко и оппозиционером Алексеем Навальным.

«Фигуристы — крепкие парни, шанс победить у Плющенко больше. Но в этот поединок объективно я не верю. Думаю, Навальный не рассматривает эту историю серьёзно», - высказал он, отметив что он бы на это посмотрел.

С предложением организовать бой и все оплатить также выступил Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев:«Не раз предлагал Навальному боксерскую площадку. Болтать и оскорблять каждый умеет, поэтому пусть выйдет как мужчина и разберется на кулаках».

Комментируя критику в адрес своей семьи и «любимого сына», Евгений Плющенко заявил, что не будет этого терпеть и готов «встать за них». При этом в своей речи спортсмен упомянул Навального, которого готов «вызвать на ринг». Конфликт произошел из-за ролика, в котором Плющенко призывал проголосовать за поправки в Конституцию.