Туктамышева отреагировала на критику ее «раздетых» снимков

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15 июня 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети

Спортсменка Елизавета Туктамышева ответила критикующим ее за «раздетые» фото новым снимком. Фигуристка опубликовала в Instagram фото в закрытом черном костюме с корсетом.

«Часто пишут, что у меня «раздетые фотки». Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», - прокомментировала снимок девушка.

Подписчики поддержали спортсменку и похвалили новую фотографию. «Лизонька, не слушай никого! Тебя даже если в паранджу одеть, ты будешь прекрасна и женственна! Ты всегда такой была, с огоньком», «Ну... что тут сказать... Императрица», «Лиза! Ты в любом наряде хороша!» - написали комментаторы.