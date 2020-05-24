Фигурист Лазукин объяснил расставание с Туктамышевой: «Могу сказать только одно: жизнь — такая штука»

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24 мая 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Андрей Лазукин, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Российский фигурист Андрей Лазукин объяснил расставание с известной фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. 22-летний Андрей Лазукин, выступающий в одиночном катании отметил, что они расстались не вчера. Фигурист не стал раскрывать детали, почему у них с Лизой не сохранились отношения.

"Могу сказать одно: жизнь — такая штука: пути у людей расходятся. Не хочу вдаваться в подробности. Просто так вышло", - поделился Лазукин. По его словам, после расставания у них с Туктамышевой отношения нормальные. Другой девушки у него пока нет.

Андрей не исключил нового романа со спортсменкой. По его мнению, идеальная девушка должна быть заботливой, и отношения между влюбленными не должны разрушать людей.

Спортсмен надеется, что скоро начнутся тренировки на льду, приостановленные из-за коронавируса. Кстати, у них с Лизой один тренер - Алексей Мишин.

Андрей Лазукин - российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Победитель финала Кубка России, бронзовый призёр турнира серии Челленджер Lombardia Trophy 2018 и командного чемпионата мира 2019.

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