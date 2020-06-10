Дмитрий Аленичев ответил на обвинения в пьянстве

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10 июня 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Спорт-Экспресс»

Тренер Дмитрий Аленичев, Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Дмитрий Аленичев, бывший главный тренер футбольного клуба «Енисей», ответил на обвинения экс-спортивного директора команды Дениса Петровского в том, что специалист в период своей работы в Красноярске постоянно употреблял спиртные напитки. Петровский на своей странице в Facebook сравнил Аленичева с актером Михаилом Ефремовым, попавшим в состоянии алкогольного опьянения в ДТП, в котором погиб человек.

Аленичев напомнил в разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса», что «Енисей» в свое время выгнал Петровского за дискредитацию клуба путем создания и публикации оскорблений, фейков и лжи.

«Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашел в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский — нет», - отметил экс-тренер «Енисея».