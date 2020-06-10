Доигрался: Михаил Ефремов не привык отказывать себе в удовольствии

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10 июня 2020, 17:58 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Олег Ефремов на месте ДТП, фото: globallookpress.com, : © vlad_zhen/Instagram

Смертельное ДТП, которое устроил актер, театральный режиссер Михаил Ефремов, увы, «затмило» даже информацию о коронавирусе. Мнения разные, но есть то, что объединяет всех – алкоголизм Михаила Олеговича. Именно эта пагубная страсть спровоцировала несчастье. Балтийское бюро «Аргументы Недели» пообщалось с актерами, политиками, психологом на столь «актуальную» тему.

Нет никакого секрета, что Михаил Олегович имеет «страсть» к горячительным напиткам. И это еще мягко сказано! Обычный алкоголизм, который, увы, ничем не прикрыть.

Еще до введения ЧС, 6 марта, актер успел «начудить» в аэропорту Санкт-Петербурга: Ефремов должен был лететь в Ригу на спектакль, но от излишних возлияний не смог сесть в самолет. Сам актер не стал комментировать ситуацию и постепенно все сошло на нет. Только не для СМИ. Итак, действительно ли актер был настолько пьян, что не смог «взойти» в самолет? Действительно! Михаила Олеговича просто не пустили на рейс Санкт-Петербург – Рига, который выполняла латвийская национальная компания airbaltic. Более того, на актера был составлен протокол об административном нарушении: Михаил Олегович с криком: «Хочу в Ригу!» требовал непременно «запустить» его на борт! Не запустили!

Если честно, то и в Латвии «достояние России» отметился по полной. Нет секрета, что у Ефремова есть недвижимость в Юрмале и вид на жительство в ЕС. Понятно, что в Латвию он приезжает отдохнуть и расслабиться… Впрочем, иногда он работает. Например, пару лет назад Михаила Ефремова пригласили быть ведущим на концерте Игоря Крутого в зале «Дзинтари»… Актер провел концерт, но после него решил отдохнуть в ближайших ресторанах… Понятно, что жителям и гостям Юрмалы не удалось в ту ночь уснуть.

Нарушает ли он общественный порядок в Юрмале? Нарушает! Ему прощают. Почему? А за что арестовывать? За то, что в пьяном угаре упал с лестницы и сломал себе ребра? Так его же ребра! То, что ходит в местный магазинчик около дома в Юрмале и потом у входа пьет из «горла»! Так он же не мешает никому! Все в Юрмале знают, что российский актер Михаил Ефремов тихий пьяница. Что с этим поделать? Ничего нового! Ну напился, потерял, простите, портки и «светил» голым задом на пляже, сломал ребра, «выхлебал» несколько бутылок пива на глазах общественности… И что? Он же тихий пьяница!

Увы, из тихого пьяницы актер, режиссер Михаил Ефремов превратился в преступника. По вине заслуженного и любимого народом Ефремова погиб человек. Случилась трагедия.

Актер Юрий Батурин: «Миша, еще советский мальчик. Мажор. С детства мог себе позволить все. Пагубные привычки с молодости, увы, сделали свое дело. Допился. Убил человека. Простого русского мужика, от имени которого так часть читает свои стихи в образе человека и гражданина. Пусть с этим теперь живет. Получит ли он срок? Думаю получит, но по «нижнему краю». Например, пять лет общего режима… Выйдет через три по УД. Если не отмажут…»

Политик, депутат, экс-мэр Риги Олег Буров: «У меня двоякое отношение к Михаилу Ефремову: он, конечно, талантливый актер, но его поведение в алкогольном состоянии просто недопустимо. Поражает то, что он даже бравирует тем, что он пьяница. Лично мне это не очень приятно. Совсем неприятно. Сейчас произошла трагедия! Для семьи того человека, который погиб. ТРАГЕДИЯ! И отвечать за это должен Ефремов. Слышал мнения некоторых людей, которые утверждают, что трагедия и для семьи Ефремова… Только там все живы! И слава Богу! Даже если он отсидит, он же жив. О какой трагедии в семье Ефремова можно сейчас говорить? Как можно все списывать на алкоголь? Простите, но водка сама что ли прыгала к нему в рот? Он пил сам. И, видимо, не отказывал себе в удовольствии. Может быть родным и близким стоило обратить серьезное внимание на эту болезнь? Алкоголизм – болезнь. Также мне непонятно, когда я слышу в отношении ДТП то, что произошла «неприятность»… Неприятность тогда, когда был сорван спектакль, а когда умер человек – трагедия. Я считаю, что ничего хорошего от пьянства Ефремова ждать не приходится. Вот и точка невозврата. Говорить о том, что актер, который срывает спектакли из-за пьянства – неуважение к людям…Конечно, неуважение. Но тут горе, трагедия. Однозначно Михаил Ефремов должен ответить по Закону!»

Латвийский следователь по особо важным делам Велта Швейде: «Я думаю, что однозначно будет суд и будет срок. Слишком большой скандал вокруг этого ДТП. В Латвии за такой проступок до 10 лет можно получить. Кстати, вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, да еще и со смертельным исходом, несомненно, отягощающее обстоятельство. Получит ли Ефремов реальный срок? Я не веду его дело, и я не судья… Тут, как решит суд. Возможно, найдут смягчающие обстоятельства…Например, был в невменяемом состоянии и докажут адвокаты, что он был болен. Алкоголизм- болезнь. Хроническая. В Латвии был подобный случай с известной личностью. Суд дал условно. Все зависит, конечно, от судьи».

Актер Мартиньш Вилсонс: «Произошла трагедия, беда. Соболезную родственникам погибшего. Мое мнение. То, что Михаил Ефремов является прекрасным актером – факт. Но какое это имеет отношение к трагедии, которая произошла? Никакого! Он взрослый человек и прекрасно понимает, что делает. Разве он не знал, что пьяным нечего садиться за руль? Думаю, что знал. Почему тогда сел? Вседозволенность? Неуважение к людям? Считаю, что Михаил должен непременно ответить за свои действия. А что касается того, чтобы лишить его звания заслуженного артиста… Я не знаю, кто это придумал? Он несомненно внес вклад в российскую культуру… При чем тут талант и отвратительный поступок?»

Политик, психолог, экс-мэр Даугавпилса Жанна Кулакова: «У меня смутные чувства в отношении трагедии… Несколько странны кадры аварии, которые мы видим в интернете: слишком четкие, где-то, возможно, наигранные… Я высказываю свое мнение. Можно предположить, что тут замешена и политика. Мы все прекрасно знаем, что Михаил Ефремов откровенно выступал против действующей политики… Мы все прекрасно знаем, что пьющего человека можно спровоцировать на что угодно. Увы, произошла трагедия. И он будет отвечать перед Законом. То, что человек страдает алкоголизмом – факт. Это реальная болезнь. Достаточно посмотреть специалистам на его внешний вид: одутловатое лицо, структура волос, хаотичное поведение. Ефремов серьезно страдает алкоголизмом. Жаль. Талантливый человек. Если честно, то я была простои фанатом его отца Олега Ефремова. И считала, что сын унаследовал лучшее от родителей. Но… он пропил весь свой талант. Обозлил людей, сломал себе карьеру и жизнь. После такой трагедии сложно «вернуться» в нормальную жизнь. Люди просто не захотят приходить на его спектакли. А для артиста это просто конец. Я как психолог могу сделать вывод: у Ефремова слабая психика на почве алкоголизма, и в норму он не скоро придет».

Травматолог, член правления 2-й рижской больницы Янис Петронис: «Я могу только предположить о состоянии человека, который позже скончался в больнице. Я его не видел, но за 50 лет делал много операций после различных аварий. Врачи в больнице Склифосовского – отличные. Там по определению слабые специалисты не работают. То, что они боролись за его жизнь – факт. Но вы представляете масштаб аварии? Живого места не было. Сердце «пустое» (циркуляция крови нарушена), травмы, которые просто несовместимые с жизнью. Возможно, что тут и операции не помогли бы. Уверен, что его несколько раз реанимировали… Видимо, просто поддерживали жизнь. Соболезную».