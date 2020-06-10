Владимир Крутов, Валерий Харламов. Почему так рано уходят легенды спорта

Аргументы Недели → Спорт 13+

10 июня 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

В первые две недели лета мы вспоминаем Владимира КРУТОВА. Легендарный хоккеист, выступавший, как считается, в сильнейшей пятёрке отечественного хоккея всех времён, родился 1 июня, и в этом году ему исполнилось бы 60 лет. Меньше шести дней отделяют рождение от дня памяти – Крутов ушёл из жизни 6 июня 2012 года.



Крутов всегда говорил, что его кумир – Валерий Харламов. Он был лично с ним знаком, они дружили. Даже когда Владимир решил выступать в НХЛ и перебрался в «Ванкувер», где была занята его девятка, он взял номер 17.



Крутов на льду – это уникальное чувство дистанции, когда ты нежданно можешь обвести соперника на носовом платке и в один миг от него оторваться. Это нацеленность на ворота и умение оказаться в нужном месте, чтобы забить гол. И реализация у форварда была на высоте. Кстати, многое Крутов взял от Харламова. Напористый, заслуживший прозвище Русский Танк. Бесстрашный.



Крутов по жизни – великой души человек. Последнюю рубашку снимет даже для незнакомца. И добрый, и душевный, и ранимый. А вот с ним поступали несправедливо неоднократно.



Последние годы Крутов жил в Химках. Там и нашёл покой – на Новолужинском кладбище.



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