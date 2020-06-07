Макгрегор назвал причину завершения карьеры

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7 июня 2020, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ESPN

фото: Конор Макгрегор , Yevgeny Philippov/globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру.

Конор Макгрегор заявил, что у него пропали эмоции к боям из-за ожидания следующего поединка с Джастином Гэтжи: «Игра меня просто не волнует, и все».

«Почему UFC подвинули бой Хабиб – Гэтжи на сентябрь? Вы знаете, что произойдет в сентябре. Что-то еще произойдет в сентябре, и этого боя не будет», - высказал он.

Боец отметил, что предлагал свой план развития событий, но промоутеры шли против этого, желая «показать какую-то силу». По его словам, они должны были с Гэтжи просто сразиться за временный титул.