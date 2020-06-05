Теннисист Андрей Рублев выступит на выставочном турнире в Сербии

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5 июня 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Теннис. Фото: pixabay.com

Стало известно, что теннисист Андрей Рублев примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship. Он пройдет в Белграде на территории теннисной академии, принадлежащей сербу Янко Типсаревичу.

В настоящее время международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии COVID-19. Турнир будет носить статус выставочного, соревнования начнутся 15 июля. Участие в Eastern European Championship подтвердили 23 спортсмена- 15 мужчин и восемь женщин.

Россиянин Рублев в настоящее время занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее сообщалось: Валерий Брагин назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею вместо занимавшего эту должность Алексея Кудашова.