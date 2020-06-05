Теннисист Андрей Рублев выступит на выставочном турнире в Сербии

Стало известно, что теннисист Андрей Рублев примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship. Он пройдет в Белграде на территории теннисной академии, принадлежащей сербу Янко Типсаревичу.
В настоящее время международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии COVID-19. Турнир будет носить статус выставочного, соревнования начнутся 15 июля. Участие в Eastern European Championship подтвердили 23 спортсмена- 15 мужчин и восемь женщин.
Россиянин Рублев в настоящее время занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее сообщалось: Валерий Брагин назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею вместо занимавшего эту должность Алексея Кудашова.