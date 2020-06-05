Озвучено имя нового главного тренера сборной России по хоккею

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5 июня 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сборная России по хоккею, Maksim Konstantinov/globallookpress.com

Валерий Брагин назначен на пост главного тренера сборной России по хоккею вместо занимавшего эту должность Алексея Кудашова. Об этом сообщили в пятницу, 5 июня, в пресс-службе Федерации хоккея РФ (ФХР).

При этом Алексей Кудашов будет консультантом. Он был тренером сборной России и петербургского СКА в июле прошлого года, в сезоне-2018/19.

Валерий Брагин в 2010-2012 годах и с 2014 года возглавлял молодежную сборную России. В конце января 2020 года стал старшим тренером главной национальной команды и СКА.

Ранее сообщалось, что финальный хоккейный квалификационный турнир на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине среди мужских команд перенесен на август 2021 года.