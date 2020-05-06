Финал олимпийской квалификации по хоккею перенесен на август 2021 года

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6 мая 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Финальный хоккейный квалификационный турнир на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине среди мужских команд перенесен на август 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Международной федерации хоккея.

Известно, что данное решение было принято на заседании совета IIHF, которое прошло 6 мая.

Финальный этап квалификации должен был пройти 27-30 августа 2020 года, теперь игры отборочного турнира запланированы на 26-29 августа 2021 года. Победители каждой группы попадут на Олимпиаду-2022, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось: Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште.