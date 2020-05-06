Финал олимпийской квалификации по хоккею перенесен на август 2021 года

Финальный хоккейный квалификационный турнир на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине среди мужских команд перенесен на август 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Международной федерации хоккея.
Известно, что данное решение было принято на заседании совета IIHF, которое прошло 6 мая.
Финальный этап квалификации должен был пройти 27-30 августа 2020 года, теперь игры отборочного турнира запланированы на 26-29 августа 2021 года. Победители каждой группы попадут на Олимпиаду-2022, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
Ранее сообщалось: Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште.