Чемпионат Европы по водным видам спорта состоится в 2021 году

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5 мая 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 10 по 23 мая 2021 года в Будапеште.

Европейская лига плавания сообщает, что изначально соревнования планировали провести в мае 2020 года, но это оказалось невозможно из-за пандемии. Переносить первенство на август тоже не стали и приняли решение отложить чемпионат до весны 2021 года.

Кроме этого, принято решение завершить все международные клубные турниры по водному поло – мужские Лигу чемпионов, Еврокубок и женскую Евролигу.

Ранее сообщалось, что объявлен новый срок окончания квалификационного периода к Олимпийским играм 2021 года в Токио.