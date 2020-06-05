Футбольный клуб «Челябинск» подвел итоги сезона

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5 июня 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы ФК «Челябинск»

Футбольный клуб «Челябинск» завершил сезон 2019/2020 на втором месте в группе «Урал-Приволжье».

Из-за пандемии многие спортивные соревнования были отменены, поэтому сезон был завершен досрочно. Турнирные таблицы зафиксированы по состоянию на 17 марта. По словам директора клуба Константина Арестова, сезон официально признан состоявшимся и законченным.

«Могу сказать, что итоговая таблица нас радует, — сказал он. — Конечно, есть большой осадок, что первенство не доиграно до конца, потому то мы очень оптимистично и азартно готовились к весенней части. Ребята вышли из отпуска здоровыми и в хорошем настроении. Качественно отработали на сборах. Турнирная таблица была очень плотная, у нас было 2 очка до первого места».

Константин Арестов отметил, что изначально ставилась задача-минимум — попасть в тройку.

«Ребятам нужно поставить за работу хорошую оценку и поблагодарить, что совместно с тренерским штабом они проделали хорошую работу. Второе место — заслуга всего коллектива», — подвел итоги беседы Константин Арестов.