Олег Романцев рассказал об алчности футболистов сборной России

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4 июня 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Обозреватель Александр Львов опубликовал архивное интервью с легендой «Спартака» и бывшим тренером сборной страны Олегом Романцевым, темой которого стали премиальные выплаты российским футболистам на фоне их провального выступления на чемпионате Европы в Англии в 1996 году. Приводим выдержки из этого интересного разговора.

Олег Романцев:

- Первый раз я усомнился в тех, кому поверил, приняв сборную, когда на собрании перед стартом отборочного турнира мы представляли игрокам проект премиальных выплат. Прежде они получали по три тысячи долларов за победу в каждом матче. Мне же удалось убедить руководство РФС в том, что за отдельные, ключевые встречи следует повысить сумму до пяти тысяч. Считал, что это необходимо. Убежден был, что игроки поймут - выигрыш у Фарерских островов в Москве не может быть адекватен победе над шотландцами в Глазго. Но вдруг встает Колыванов и заявляет: «Мы считаем, что выигрыш у любого соперника должен оцениваться по максимуму».

- И это при том, что раньше игроки были довольны и суммой в три тысячи?

- То-то и оно. Тут-то и мелькнула мысль: с кем предстоит работать?

- Когда же противостояние стало более осязаемым?

- Могу назвать точное время и место. Салон самолета по возвращении из Катара, с одного из последних товарищеских матчей перед чемпионатом Европы в Англии. Именно там футболистам раздали протокол по выплате вознаграждения за участие в финальном турнире. Их просили подумать и высказать позднее свое мнение. Но инициаторы ждать не стали и принялись мне его высказывать уже на высоте в несколько тысяч метров.

- Эти расценки до того момента были окутаны глубочайшей тайной...

- И, думаю, правильно - зачем создавать вокруг команды финансовый ажиотаж? Но теперь, считаю, пришло время обнародовать некоторые цифры. Итак, за выход из группы каждый футболист получил бы по 25 тысяч долларов «нетто», то бишь - «чистыми».

- Надеемся, хоть этот пункт протокола не вызвал недовольства футболистов?

- О, да - здесь они были все «за». Далее, если команда не выходила в четвертьфинал по разнице мячей, вознаграждение составляло по 20 тысяч долларов на каждого. И здесь все были довольны. Но вот следующие два пункта были подвергнуты ими обструкции. В случае, если команда не выходила из группы по набранным очкам, премиальные снижались до 15 тысяч. Если же очков завоевано не было, то за все время пребывания в Англии каждый футболист получал по пять тысяч.

- Не самые, надо сказать, скромные расценки - даже в случае полного провала...

— Я тоже так думал. Но игроки посчитали иначе - они предлагали исключить из протокола последний пункт и ограничить нижний предел вознаграждения 15 тысячами. «Мы же не проигрывать едем. Мы, что, очка, что ли, не наберем? Пусть уж будет «пятнашка» за участие — не подведем, вот увидите», - недоумевал, в частности, Харин. Я отвечал, что коль настрой у вас такой замечательный, то вам сам Бог волноваться за провальный результат не велел. Езжайте, набирайте очки, зарабатывайте деньги. Но нет - уперлись. Сделайте пятнадцать за участие и все тут!

- Но почему все разговоры о деньгах всплывали с такой настойчивостью? И почему оговаривались выплаты вперед? Может, за отборочный этап российским героям кожаного мяча что-то все же не доплатили?

- Если бы! Все, что было оговорено - по три тысячи за Фареры и Сан-Марино и по пять за греков с финнами выплатили. Естественно, что с этих сумм были, в соответствии с российским законодательством, вычтены налоги, что вызвало неудовольствие игроков. Зато им сверх контракта были подарены автомобили ценой шесть с лишним тысяч и золотые часы фирмы «Омега» с бриллиантами - они стоили 5200 долларов. Эти вещи и деньги «упали» им, образно говоря, с куста. И все ведь их подняли, причем как должное! А как приехали в Англию, так моментально почему-то вспомнили о тех двух тысячах долларов, что РФС с Романцевым «украли» у футболистов на Фарерах и Сан-Марино, забыв о своем согласии по премиальным расценкам.