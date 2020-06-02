Сборная РФ по парусному спорту на сборе в Сочи должна будет сдать два теста на COVID-19 и пройти карантин

Аргументы Недели → Спорт 13+

2 июня 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Корабль. Фото: pixabay.com

Стало известно, что сборная РФ по парусному спорту сможет начать тренировки на воде только после сдачи двух тестов на COVID-19 и недельного карантина. Об этом рассказала главный тренер олимпийской сборной России по данному виду спорта Наталья Иванова.

Она отметила: завтра с утра все пройдут исследование на коронавирус, результаты должны быть готовы ориентировочно в течение суток. Потом неделю необходимо будет соблюдать карантин, после чего – сдача второго теста, а потом уже можно приступать к тренировкам на воде.

«Конечно, это необычно для нас, но выбора нет, тренироваться очень надо, и мы очень рады этой возможности», - добавила женщина.

Ранее сообщалось: ассоциация детских клубов предлагает спортсменам дистанционную спартакиаду, альтернативу классическим тренировкам и соревнованиям.