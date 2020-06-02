Ассоциация детских клубов предлагает спортсменам участвовать в дистанционной спартакиаде

Аргументы Недели → Спорт 13+

2 июня 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Ассоциация детских клубов предлагает спортсменам дистанционную спартакиаду, альтернативу классическим тренировкам и соревнованиям. По словам руководителей организации, такая инициатива поможет сохранить мотивацию к занятиям у детей в условиях режима самоизоляции.

Состязания в режиме online уже проводились. 2 мая состоялся первый международный клубный турнир. Юные московские самбисты соревновались с воспитанниками детских клубов из Финляндии и Латвии. Участники от 6 до 16 лет в прямом эфире через ZOOM делали три упражнения: отжимания, приседания и скручивания (на пресс). Каждое из них выполнялось на скорость в течение минуты.

Особенность виртуального турнира в том, что нет разделений по весу, только по возрасту. Это означает, что участвовать в соревнованиях может любой спортсмен.

9 мая в честь 75-летия Дня Победы прошли состязания между клубами самбо – чешской «Прагой» и «Новой школой» из Москвы. На открытии турнира присутствовал многократный чемпион мира по боксу среди профессионалов Юрий Криворучко. В начале соревнований ребята говорили о героях Великой Отечественной войны. Чешская сторона рассказывала о маршале И.С. Коневе, а российская – о гвардии лейтенанте, разведчике Ю.Н. Транквиллицком.

23 мая прошёл ещё один крупный турнир, где состязались 190 спортсменов от 6 до 16 лет. Участвовали команды из России, Израиля, Германии, Латвии и Финляндии. Следующий этап соревнований – запуск Премьер-лиги.

После снятия ограничений участники турнира смогут встречаться между собой в очных поединках.