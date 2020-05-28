Из-за пандемии спортивные соревнования будут проходить в онлайн-формате

Аргументы Недели → Спорт 13+

28 мая 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Во время карантина, связанного с пандемией COVID-19, проведение многих спортивных соревнований стало невозможным, а их даты переносят снова и снова. Международная федерация World Athletics придумала новый формат, при котором лучшие атлеты мира смогут выступить бесконтактно - каждый на своем стадионе.

11 июня на стадионе Bislett в Осло должен был состояться этап «Бриллиантовой лиги». Правила карантина в Норвегии позволяют спортсменам находиться на стадионе, но без зрителей. Приезд иностранных участников сейчас исключен. Организаторы вместо намеченных ранее соревнований решили провести в этот день «Невозможные игры». Они пройдут в принципиально новом формате.

Центральное событие «Невозможных игр» - командный забег братьев Ингебритсен против сборной Кении. Трое братьев-бегунов, являющихся в настоящее время главными звездами норвежской легкой атлетики - Хенрик, Филип и Якоб - будут соревноваться против пятерых кенийцев во главе с чемпионом мира на 1500 метров Тимоти Черуйотом. Количество участников в командах разное, но это не страшно: в зачет пойдут три лучших результата. Выиграет та команда, у которой суммарное время трех лучших бегунов на дистанции 2000 м окажется лучше. При этом Ингебритсены будут стартовать на стадионе Bislett, а кенийцы - в Найроби. Их параллельный забег покажут на большом экране.

Помимо командного забега, на «Невозможных играх» планируется еще много интересного. Например, лучшие в данный момент на планете прыгуны с шестом швед Мондо Дюплантис и француз Рено Лавиллени смогут снова посоревноваться друг с другом, но только онлайн. Для них это уже не впервые, ранее весной World Athletics организовывала заочный турнир «Садовый вызов» (Ultimate Garden Clash), когда каждый прыгал у себя в саду. Теперь Дюплантис сможет приехать в соседнюю Норвегию на стадион Bislett, а Лавиллени по-прежнему будет прыгать во дворе собственного дома во Франции.

Проведение таких соревнований позволяет добиться сразу двух целей: атлеты имеют возможность выступать и зарабатывать призовые, а вид спорта - сохраняет спонсоров и даже увеличивает аудиторию.