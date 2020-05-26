Александра Трусова в четвертый раз оказалась в Книге рекордов Гиннесса

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26 мая 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Александра Трусова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Российская фигуристка Александра Трусова в четвертый раз оказалась внесена в Книгу рекордов Гиннесса. 15-летняя девушка первая за всю историю женского фигурного катания смогла исполнить четверной флип.

Четверной флип по праву считается одним из самых сложных элементов, при котором спортсмен выполняет прыжок назад. В действительности россиянка поставила рекорд еще в конце 2019 года в Турине, однако официально его зафиксировали только сейчас.

Ранее Трусова уже трижды попадала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря невероятно сложным элементам, которые ей удалось исполнить.

Ранее фигуристку Алину Загитову назвали олимпийской иконой стиля.