Александра Трусова в четвертый раз оказалась в Книге рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова в четвертый раз оказалась внесена в Книгу рекордов Гиннесса. 15-летняя девушка первая за всю историю женского фигурного катания смогла исполнить четверной флип.
Четверной флип по праву считается одним из самых сложных элементов, при котором спортсмен выполняет прыжок назад. В действительности россиянка поставила рекорд еще в конце 2019 года в Турине, однако официально его зафиксировали только сейчас.
Ранее Трусова уже трижды попадала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря невероятно сложным элементам, которые ей удалось исполнить.
Ранее фигуристку Алину Загитову назвали олимпийской иконой стиля.