Выбор Анвара Гатиятулина

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25 мая 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото ХК «Трактор»

В тренерский штаб «Трактора» вошли Равиль Гусманов, Максим Смельницкий, Алексей Чикалин, Симо Вехвилайнен, Вадим Гудзик и Владимир Гапонов.

В «Тракторе» сформирован тренерский штаб на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин: «В тренерский штаб «Трактора» вошли специалисты, хорошо знакомые мне по прошлой работе в Челябинске. Равиль Гусманов – максимально командный профессионал своего дела, человек, не нуждающийся в представлении. Он будет курировать игру «Трактора» в большинстве и вместе с Максимом Смельницким работать с игроками атаки. Смельницкого я знаю еще со времён «Белых Медведей». Это ответственный специалист, способный с отличным КПД выполнять поставленные задачи. Алексей Чикалин возьмет на себя функционал по игре в обороне. Финский наставник Симо Вехвилайнен, здорово проявивший себя в «Витязе» и выведший на новый уровень голкипера Александра Самонова, займется работой с вратарями. Также в штабе остаются видеотренер Владимир Гапонов и специалист по ОФП Вадим Гудзик».

Тренерский штаб «Трактора»:

Главный тренер – Анвар Рафаилович Гатиятулин;

Ассистент главного тренера – Равиль Мидехатович Гусманов;

Ассистент главного тренера – Максим Борисович Смельницкий;

Ассистент главного тренера – Алексей Александрович Чикалин;

Тренер по вратарям – Симо Йоханнес Вехвилайнен;

Тренер по ОФП – Вадим Викторович Гудзик;

Видеотренер – Владимир Михайлович Гапонов.

Равиль Гусманов

Родился 25 июля 1972 года

Ассистент главного тренера

Заслуженный мастер спорта

Хоккейная школа – «Трактор» (тренер Владимир Мурашов)

7 сезонов в «Тракторе», 264 матча, 117 (66+51) очков

Драфт НХЛ 1993, Winnipeg Jets, 4 раунд, общий номер 93

Карьера игрока: «Трактор» Челябинск - 1990-1994, 2009/2010, Springfield Falcons - 1994-1996, Winnipeg Jets - 1995, Indianapolis Ice - 1996/1997, Saint John Flames - 1996, Chicago Wolves - 1997/1998, «Металлург» Магнитогорск - 1998-2001, 2002-2008, Houston Aeros - 2002

Достижения игрока: серебряный призер юниорского чемпионата Европы U18 1989/1990, чемпион мира среди молодежи U20 1991/1992, бронзовый призер чемпионата МХЛ 1992/1993, 1993/1994 в составе «Трактора», чемпион IHL и обладатель Turner Cup Champion 1997/1998 в составе Chicago Wolves, чемпион Евролиги сезонов 1998/1999, 1999/2000, обладатель Суперкубка Европы 1999/2000, обладатель Кубка Шпенглера 2004/2005, обладатель Кубка европейских чемпионов 2008/2009, чемпион России РХЛ - 1998/1999, ПХЛ - 2000/2001, ФХР - 2006/2007, серебряный призер чемпионата России ПХЛ– 2003/2004, бронзовый призер чемпионата России ПХЛ – 1999/2000, 2001/2002, 2005/2006, ФХР - 2007/2008, КХЛ - 2008/2009 в составе магнитогорского «Металлурга», серебряный призер чемпионата мира 2001/2002

Карьера тренера: «Трактор» – 2010/2011-2013/2014, 2015/2016 - 2018/2019 (тренер), «Адмирал» Владивосток – 2015/2016 (тренер), «Челмет» – 2018/2019 (главный тренер), «Ценг Тоу» - 2019/2020 (главный тренер), «КРС-БСУ» - 2019/2020 (тренер).

Достижения тренера: бронзовый призер Чемпионата КХЛ и обладатель Кубка Континента 2011/2012, серебряный призер Чемпионата КХЛ 2012/2013, бронзовый призер Чемпионата КХЛ 2017/2018 в составе тренерского штаба «Трактора».

Симо Вехвилайнен

Родился 24 апреля 1983 года

Тренер вратарей

Хоккейная школа – ХИФК

Карьера игрока: ХИФК (Финляндия) - 1997-2003, ХК «Саламат» (Финляндия) - 2003-2006, 2007/2008, ХК «Всетин» Чехия - 2006/2007, ХК «Пеликанс» Финляндия - 2006/2007, ХК «Киекко-Вантаа» Финляндия - 2008/2009, ХК «РоКи» Финляндия - 2008/2009

Карьера тренера: ХК «Пеликанс» Финляндия – 2010 (тренер), молодёжная сборная Эстонии – 2011 (главный тренер), женская сборная Финляндии - 2015 (видеотренер), женская сборная Финляндии - 2016-2017 (тренер вратарей), ХК «Витязь» Подольск - 2018-2020 (тренер вратарей).

Достижения тренера: бронзовые медали чемпионата мира с женской сборной Финляндии (2017)

Максим Смельницкий

Родился 24 марта 1974 года

Ассистент главного тренера

Мастер спорта

Хоккейная школа – «Трактор» (тренер Виктор Перегудов)

11 сезонов в «Тракторе», 423 игры, 130 (70+60) очков

Драфт НХЛ 1993, New York Rangers, 11 раунд, общий номер 268

Карьера игрока: «Мечел» Челябинск - 1992-1994, 2000/2001, 2005-2007, «Трактор» Челябинск - 1992-2003, Binghamton Rangers - 1995/1996, «Динамо-Энергия» Екатеринбург - 2003/2004, «Молот-Прикамье» Пермь - 2003-2005, «Сталь» Аша - 2004/2005, «Газовик» Тюмень – 2007-2009, «Прогресс» Глазов 2009/2010.

Достижения игрока: чемпион первенства РСФСР среди юношей 1986/1987, чемпион России среди юниоров 1991/1992 в составе «Трактора», бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи U20 1993/1994, бронзовый призер чемпионата МХЛ 1992/1993, 1993/1994 в составе «Трактора», чемпион высшей лиги 2003/2004 в составе «Молота-Прикамье» Пермь

Карьера тренера «Белые медведи» – 2013/2014–2015/2016 (тренер), 2014/2015– 2018/2019 (главный тренер), «Челмет» 2019/2020 (главный тренер), «Трактор» 2019/2020 (ассистент главного тренера).

Достижения тренера: бронзовые медали Кубка Харламова 2013/2014, 2014/2015 (тренер), 2017/2018 (главный тренер).

Алексей Чикалин

Родился 24 октября 1974 года

Ассистент главного тренера

Мастер спорта

Хоккейная школа – «Трактор» (тренеры Виктор Соколов и Виктор Перегудов)

10 сезонов в «Тракторе», 420 игр, 43 (9+34) очка

Карьера игрока: «Мечел» – 1990/1991, «Трактор» – 1991/1992-1998/1999, 2004/2005-2005/2006, «Таганай» Златоуст – 1993/1994, «УралАЗ» Миасс – 1994/1995, «Надежда» Челябинск – 1995/1996, «Казахмыс» Сатпаев – 2006/2007, «Казахмыс-2» Сатпаев – 2006/2007, «Спутник» Нижний Тагил – 2006/2007-2007/2008, молодежная и вторая сборная России

Достижения игрока: бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров U18 1993/1994, бронзовый призер чемпионата МХЛ 1992/1993, 1993/1994, чемпион высшей лиги 2005/2006 в составе «Трактора»

Карьера тренера: «Красноярские Рыси» Красноярск – 2012–2015, «Южный Урал» Орск – 2015/2016, «Белые Медведи» Челябинск - 2016/2017, «Трактор» Челябинск - 2017/2018, 2019/2020

Достижения тренера: бронзовый призер чемпионата КХЛ 2017/2018 (тренер «Трактора»).

Владимир Гапонов

Родился 31 мая 1973 года

Видеотренер

Хоккейная школа – «Металлург» Челябинск

5 сезонов в «Тракторе», 89 игр, 16 (9+7) очков

Карьера игрока: «Мечел» Челябинск – 1990/1992, 1997– 2006, «Авангард» Омск – 1992/1993, «Спутник» Нижний Тагил – 1992/1993, 2006/2007, 2010/2011-2011/2012, «Химик-СКА» Новополоцк – 1993/1994, «Трактор» – 1992/1993, 1995/1996-1996/1997, 2005-2007, «УралАЗ» Миасс – 1997/1998, «Газовик» Тюмень – 2009/2010, «Южный Урал» Орск – 2012/2013

Достижения игрока: чемпион высшей лиги 2005/2006 в составе «Трактора»

Карьера тренера: «Мечел» Челябинск (МХЛ-Б) – 2013/2014 (тренер), «Белые Медведи» МХЛ - 2014/2015-2015/2016 (тренер), «Трактор» – 2016/2017- н.в. (видеотренер)

Достижения тренера: бронзовый призер чемпионата МХЛ 2014/2015 (тренер «Белых Медведей»), бронзовый призер чемпионата КХЛ 2017/2018 (тренер «Трактора»)

Вадим Гудзик

Родился 29 августа 1977 года

Тренер по общей физической подготовке

Карьера тренера: «Белые Медведи» - 2012-2016 (тренер по ОФП), «Трактор» - 2016-н.в. (тренер по ОФП).