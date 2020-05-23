Артемий Панарин сделал предложение дочери тренера по хоккею

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23 мая 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

А. Панарин и А. Знарок, фото: vk.com/artemiy_panarin

Российский хоккеист, форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение дочери известного тренера по хоккею, главного тренера московского хоккейного клуба «Спартак» Олега Знарка Алисе Знарок.

Алиса опубликовала в Instagram фото с Панариным, а на ее безымянном пальце сверкает кольцо с камушком. Влюбленных одним из первых поздравил бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков.

Панарин и дочь тренера, который возглавлял российскую сборную с 2014 по 2018 годы, встречаются уже несколько лет.

Скоро будет год, как Артемий Панарин подписал с американским клубом контракт на семь.

Он стал стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ со среднегодовой зарплатой 11,6 миллиона долларов.

Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.