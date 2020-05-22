Для ватерполисток «Уралочки» разработали план индивидуальных тренировок

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22 мая 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Михаил Накоряков, главный тренер «Уралочки», вместе со спортсменками

О тренировках на самоизоляции и планах команды «Уралочка» рассказал ее главный тренер Михаил Накоряков.

По словам Михаила Накорякова, в связи с пандемией тренерам пришлось разработать для ватерполисток индивидуальный план тренировок. Спортсменки занимаются не менее трех раз в день, тесты сдают по видеосвязи. Кроме того, девушки успевали выкладывать в интернет уроки физкультуры, организовали конкурс по пошиву масок, 9 мая принимали участие в конкурсе «Поем в День Победы на балконе».

Как сообщали «Аргументы недели», в этом году, несмотря на досрочное завершение сезона, ватерполистки стали обладательницами серебряных медалей Чемпионата России и трех золотых наград в юниорском и молодежном первенствах. Михаил Накоряков рассказал, что состав главной команды уже в этом сезоне мог составить серьезную конкуренцию многолетнему чемпиону «Кинефу» в борьбе за первое место.

«К сожалению, Суперфинал был отменен, — говорит Михаил Накоряков. — Доказать, кто лучше непосредственно в игре не представилось возможным. По итогам регулярного Чемпионата «Кинеф» нас опережал на одно очко, в итоге они чемпионы, что справедливо. Чувство недосказанности есть. Мы могли проиграть, могли выиграть, жаль, что не удалось. Серебро Чемпионата России – тоже хороший результат».

Главный тренер отметил, что по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера перед началом сезона команде увеличили финансирование

«Во многом благодаря этому мы смогли завоевать столько медалей дать столько игроков в сборные России, — отметил он. — Очень верим, что позиция нашего Губернатора по поддержке и развитию спорта сохранится. Это касается всех команд, всех видов спорта. Здоровье нации и сильная страна – это не пустые слова».