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У тренера вратарей футбольного клуба «Оренбург» - положительный тест на коронавирус

, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

У тренера вратарей футбольного клуба «Оренбург» - положительный тест на коронавирус
Мяч с респиратором. Фото: pixabay.com

Известно: тест на COVID-19 тренера вратарей «Оренбурга» Платона Захарчука дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

До этого у футболистов клуба Филипа Рогича, Жиги Шкофлека, Андреа Чуканова и тренера по физподготовке Евгения Стукалова было выявлено наличие в организме антител, это свидетельствует о том, что они перенесли коронавирус ранее, имеют иммунитет и не являются переносчиками вируса. На данный момент симптомов респираторных заболеваний у мужчин нет. Все пятеро будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительное обследование.

Ранее сообщалось: испанские ученые изучили образцы крови и мокроты нескольких десятков кошек, владельцы которых заразились коронавирусом и обнаружили, что у этих животных COVID-19 может также протекать бессимптомно.

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