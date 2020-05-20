Футболист Адриан Мариаппа стал одним из зараженных COVID-19 в чемпионате Англии

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20 мая 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Стадион. Фото: pixabay.com

Защитник «Уотфорд» Адриан Мариаппа стал одним из шести представителей футбольных клубов Английской премьер-лиги,чей тест на коронавирус дал положительный результат. Отмечается: исследование прошли 748 игроков и сотрудников высшего дивизиона чемпионата Англии.

После этого все инфицированные были изолированы, их имена не афишировались.

«С тех пор, как я получил положительный результат теста во вторник, я ломал голову, пытаясь понять, откуда у меня появился коронавирус», - сказал Мариаппа.

Он добавил, что это было большим сюрпризом, ведь спортсмен действительно не покидал дом, кроме некоторых упражнений и редкой прогулки с детьми.

«Как и у большинства людей, у нас стало больше доставок еды и вещей, так что, возможно, это один из способов, также моя девушка несколько раз бывала в супермаркете", - предположил футболист, где он мог заразиться.

Ранее сообщалось: чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил подписчику, который назвал коронавирус аферой.