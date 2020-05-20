«У меня в селе 11 человек умерло»: Хабиб Нурмагомедов ответил подписчику, который назвал коронавирус аферой

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил подписчику, который назвал коронавирус аферой.
«Хабиб, я разочарован тем фактом, что ты веришь в это. Коронавирус — это афера 21-го века», — написал пользователь.
«У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты», — написал Нурмагомедов.
Ранее мы писали, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, доставленный несколько дней назад в московскую больницу из Махачкалы, находится в коме.