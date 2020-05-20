Роднина об избирательном подходе к финансированию спортсменов: «Профессиональный спорт должен сам зарабатывать»

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20 мая 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

И. Роднина и М. Маринин, фото: Alexander Chernykh, globallookpress.com

Легендарная фигуристка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина считает, что профессиональный спорт должен зарабатывать самостоятельно, а государство избирательно подходить к финансированию спортсменов.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ранее сделал заявление о том, что государство будет стараться оказывать меньше влияния на профессиональный спорт в стране, чтобы позволить ему развиваться самостоятельно.

Роднина высказала свое мнение по этой теме: «Сейчас получается, что мы себя назвали профессиональными спортсменами, загнали оплату — мама не горюй, а зарабатывать пока не очень научились». Она считает, что было бы хорошо научиться зарабатывать. Роднина отметила, что это не относится к спорту высших достижений. По ее словам, эти спортсмены выступают не за свой клуб, а за страну.

Как пример легендарная фигуристка привела футбольную «Барселону», которая первой в своем виде спорта сумела заработать миллиард евро. «Профессиональный спорт должен сам зарабатывать, должны быть спонсоры. Поэтому он и называется профессиональным. Ни одно государство в мире профессиональный спорт не содержит», — объяснила Роднина.

Проект бюджета на 2020 год предусматривает ассигнования 65,4 млрд рублей на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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