Менеджер Нурмагомедова рассказал о намерениях спортсмена закончить карьеру

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17 мая 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Хабиб Нурмагомедов. Фото: соцсети

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что боец хочет завершить спортивную карьеру. По словам Абдель-Азиза, спортсмен говорит об этом после каждого поединка.

Менеджер заявил, что Хабиб часто говорит о завершении спортивной карьеры. При этом Абдель-Азиз отметил, что спустя несколько недель после боя Нурмагомедов вновь звонит ему с вопросом о том, где, когда и с кем состоится следующий поединок.

Ранее стало известно, что отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы. Отмечается, что у него брали тест на коронавирус COVID-19, анализы показали положительный результат.