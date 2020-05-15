Топ самых интересных инстаграмов футболистов

Аргументы Недели → Спорт 13+

15 мая 2020, 23:07 [ «Аргументы Недели», Татьяна Спиридонова ]

Фото: соцсети

Криштиану Роналдо – @cristiano

Криштиану Роналдо первый кому удалось набрать 200 миллионов фолловеров, став самым популярным человеком в Instagram за всю историю социальной сети. В Instagram форвард «Ювентуса» публикуют трогательные фотографии с семьей, личные тренировки, дорогие автомобили и фотографии с матчей. Но в основном свой аккаунт Роналдо использует в коммерческих целях. По данным Hooper HQ, португалец занимает третье место среди самых высокооплачиваемых звезд. За один рекламный пост Роналдо получает $1 млн.

Лионель Месси – @leomessi

Звёздный аргентинец – один из самых известных людей в мире. У Месси 151 миллионов фолловеров в Instagram, и это седьмое место по популярности в социальной сети. Футболист очень любит публиковать фотографии своей большой семьи. Посты с детьми, женой и огромной собакой Халк собирают сотни тысяч восторженных комментариев. В Instagram полно фотографий с тренировок и матчей футбольного клуба «Барселона». Но и в аккаунте Месси не обходится без рекламы.

Неймар – @neymarjr

Неймар занимает третье место по популярности среди футболистов. За бразильцем следят более 138 миллионов фолловеров. Неймар выкладывает в социальную сеть практически все, что с ним происходит за день: от фотографий с тренировок до просмотра любимого сериала. У футболиста очень теплые и близкие отношения с сестрой Рафаэлой и она частый гость у него на страничке. Неймар не пропускает ни одного дня рождения сестры, а она посещает все его матчи, они даже обменялись татуировками в честь друг друга.

Артём Дзюба – @artem.dzyuba

Дзюба является самым популярным российским футболистом в Instagram. Во многом благодаря домашнему чемпионату мира форварду «Зенита» удалось увеличить свою аудиторию почти в восемь раз. Сейчас на капитана сборной России подписано 1.3 миллионов фолловеров. Дзюба часто публикует видео-обращение к болельщикам с благодарностью, фотографии с тренировок, участвует в юмористических челленджах. Намного реже выкладывает личные фотографии с женой и детьми.

Денис Черышев – @cheryshev90

Черышев по количеству подписчиков идет почти вровень с Артемом Дзюбой и уступает лидеру всего сотню фолловеров. Черышев воспитанник «Реал Мадрида» и большую популярность приобрел в Испании, поэтому основное ядро его аудитории составляет испаноязычные пользователи. Но после чемпионата мира все изменилось. После успешного выступления на турнире любовь к футболисту возросла и на исторической родине.