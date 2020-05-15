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В конце июня в Россию вернется футбол

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

В конце июня в Россию вернется футбол
Футбольный мяч. Фото: pixabay.com

В РФ с 21 июня будет возобновлен Чемпионат России по футболу, сообщили в Российском футбольном союзе. При этом в РФС решили завершить сезон Футбольной национальной лиги по состоянию на 17 марта.

Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей, игры четырех туров будут проведены в середине недели. Отмечается, что команды смогут проводить до пяти замен во время матча.

Сезон планируют закончить 22 июля, финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 будет проведен 25 июля.

Ранее власти Великобритании разрешили продолжить игры премьер-лиги в июне.

АБ

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