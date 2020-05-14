Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии

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14 мая 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, футбол

Правительство Великобритании позволило возобновить игры премьер-лиги в июне. Министр Оливер Доуден после встречи с представителями премьер-лиги, Английской футбольной лиги и Футбольной ассоциации, это подтвердил.

«Правительство открывает двери для безопасного возвращения футбола в июне. Планы должны включать в себя расширение доступа болельщиков для просмотра трансляций в прямом эфире и обеспечение финансовой поддержки более широкой футбольной семьи за счет возобновления игр», — цитирует Доудена Reuters.

Игры возобновятся, если будет гарантирована полная безопасность игроков, тренеров и персонала. Согласно планам, до пяти матчей премьер-лиги могут быть бесплатно показаны в телеэфире.