Тест футболиста Ибрагимовича на COVID-19 показал отрицательный результат

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15 мая 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус, тест. Фото:pixabay.com

Стало известно: результат теста на коронавирус нападающего итальянского футбольного клуба "Милан" Златана Ибрагимовича оказался отрицательным. Теперь спортсмен сможет начать тренироваться.

После введение карантина он отправился на родину поддерживать форму в расположении клуба "Хаммарбю". На прошлой неделе Ибрагимович вернулся в Италию. Златан был отправлен на двухнедельный карантин, спустя семь дней мужчина сдал два теста на COVID-19, результаты которых оказались отрицательными.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса нового типа. В конце апреля премьер-министр страны Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Клубам разрешат возобновить тренировки 18 мая, а сам турнир продолжится в середине июня.

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