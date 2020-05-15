Тест футболиста Ибрагимовича на COVID-19 показал отрицательный результат

Стало известно: результат теста на коронавирус нападающего итальянского футбольного клуба "Милан" Златана Ибрагимовича оказался отрицательным. Теперь спортсмен сможет начать тренироваться.
После введение карантина он отправился на родину поддерживать форму в расположении клуба "Хаммарбю". На прошлой неделе Ибрагимович вернулся в Италию. Златан был отправлен на двухнедельный карантин, спустя семь дней мужчина сдал два теста на COVID-19, результаты которых оказались отрицательными.
Чемпионат Италии по футболу был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса нового типа. В конце апреля премьер-министр страны Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая. Клубам разрешат возобновить тренировки 18 мая, а сам турнир продолжится в середине июня.
Ранее сообщалось: друг семьи Хабиба Нурмагомедова и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал, что отец спортсмена Абдулманап очнулся после комы.