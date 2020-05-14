Юрий Сёмин прокомментировал решение «Локомотива» о завершении контракта с ним

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14 мая 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Юрий Семин, фото: Alexander Kulebyakin, globallookpress.com

Главный тренер столичного футбольного клуба "Локомотив" Юрий Сёмин прокомментировал решение совета директоров клуба не продлевать с ним контракт, который истекает 31 мая 2020 года.

Сёмин посоветовал со всеми вопросами обращаться к председателю совета директоров "Локомотива" Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. По его словам, они ответят лучше. По поводу продолжения тренерской карьеры он отметил, что еще не уволен. Думать об этом станет, когда это случится.

Московский "Локомотив" объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Как отмечается на сайте клуба, с именем Сёмина "связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Сёмин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива»".

Ранее футбольный тренер Валерий Газзаев прокомментировал в разговоре со СМИ сообщения о возможном уходе Юрия Семина с поста наставника «Локомотива» по желанию руководства московской команды.