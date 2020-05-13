Главный тренер женской сборной РФ по борьбе скончался из-за болезни, вызванной COVID-19

Аргументы Недели → Спорт 13+

13 мая 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

pixabay.com

Сегодня стало известно, что главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров скончался из-за болезни, вызванной COVID-19. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Да, коронавирус», - подтвердил он.

Мамиашвили поделился, что в это не хочется верить, ведь было очень много планов, задач, энергии. Глава федерации отметил: Алиомаров объединил вокруг себя многих девочек.

Магомед Алиомаров умер 13 мая, ему было 67 лет. Мужчина возглавил сборную России в феврале 2019 года.

Ранее сообщалось: доктор Мясников прокомментировал слухи о «смертельных инъекциях», принудительном чипировании и «продаже на органы» пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.