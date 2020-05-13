Главный тренер женской сборной РФ по борьбе скончался из-за болезни, вызванной COVID-19

Сегодня стало известно, что главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров скончался из-за болезни, вызванной COVID-19. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
«Да, коронавирус», - подтвердил он.
Мамиашвили поделился, что в это не хочется верить, ведь было очень много планов, задач, энергии. Глава федерации отметил: Алиомаров объединил вокруг себя многих девочек.
Магомед Алиомаров умер 13 мая, ему было 67 лет. Мужчина возглавил сборную России в феврале 2019 года.
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