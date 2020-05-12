Всемирные игры колясочников и ампутантов в России перенесены, они состоятся осенью 2022 года

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12 мая 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Сегодня стало известно, что Всемирные игры Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов , а также чемпионат мира по фехтованию на колясках в Сочи перенесены на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета РФ.

Такое решение приняли на заседании исполкома IWAS. Соревнования перенесены на октябрь 2022 года. Изначально Игры должны были пройти в 2021 году, но они не смогут состояться в запланированный срок из-за переноса на 2021 год Паралимпийских игр в Токио. Новое место и сроки проведения мероприятия будут определены позднее.

Данное соревнование проходит раз в два года среди сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Первые Игры IWAS состоялись в 1948 году в Великобритании.

Ранее сообщалось: российские биатлонисты оставшуюся часть мая проведут на индивидуальной самоподготовке.