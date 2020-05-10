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В России вырос спрос на товары для спорта

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России вырос спрос на товары для спорта
Фото: pixabay.com

В России во время режима всеобщей самоизоляции продажи товаров для спорта увеличились более чем в половину. Специалисты также отметили, что увеличилась и средняя стоимость покупок.

Эксперты проанализировали данные почти с миллиона кассовых аппаратов по всей стране. Полученные результаты сравнили с прошлогодними показателями. «Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%», - резюмировали специалисты.

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АБ

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