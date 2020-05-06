WADA и FIFA занялись ​ допингом в российском футболе​

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6 мая 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Российский допинговый кризис может принять новые обороты. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило об окончании расследования по поводу манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Впервые итоги проверок WADA коснулись футбола в России.

Международная федерация футбола (FIFA) оказалась в числе организаций, которая получит данные имеющие отношение к расследованию Всемирного антидопингового агентства, которое завершилось на прошлой неделе. Сообщается, что «полный пакет кейсов» будет передан в FIFA до конца мая.

Перед чемпионатом мира, проходившем в России в 2018 году, некоторые зарубежные медиа уже поднимали тему существовавших, по их мнению, в отечественном футболе допинговых программ, но на тот период их информация никаких подтверждений не нашла: и FIFA, и WADA признали российскую сборную «чистой». Одним из поводов для подозрений тогда стало сенсационное попадание нашей команды в четвертьфинал мундиаля.

Международная федерация футбола, объявив о предстоящем получении данных, пообещала, что будет «плотно работать» с WADA «ради скорейшего завершения расследования».