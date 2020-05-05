За что Зидан ударил Матерацци в финале чемпионата мира

Аргументы Недели → Спорт 13+

5 мая 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Инцидент, случившийся во время финального матча чемпионата мира по футболу 2006 года между сборными Италии и Франции, запомнился даже больше чем голы и церемония награждения. На 109-й минуте встречи капитан французов Зинедин Зидан боднул головой в грудь итальянского защитника Марко Матерацци, после чего игрок сборной Италии упал на газон со страдальческим выражением лица. Зидан был удален, но дисквалифицировали в итоге обоих футболистов.

После финала чемпионата мира-2006 возник серьезный общественный резонанс, затронувший проблемы футбольной этики. Телекамеры зафиксировали эмоциональную беседу между игроками, которая предшествовала эпизоду стычки.

В 2007 году в интервью итальянскому изданию «Sorrisi e Canzoni» Матерацци впервые ответил на вопрос о том, что именно он сказал Зидану.

«Я предпочитаю таких ш***, как твоя сестра», - такую фразу озвучил итальянский защитник.

Это обстоятельство и явилось поводом для физического воздействия, которое оказал французский капитан на итальянца. Стоит отметить, что игра выдалась крайне эмоциональной, и авторами голов в этой встрече на тот момент оказались именно Зидан и Матерацци.

На днях Матерацци в интервью Marca более подробно описал ту ситуацию:

«Зидан забил нам гол в первом тайме, а Раймон Доменек посоветовал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился и отреагировал плохо. В третий раз я рассердился. Зидан тогда сказал: «Отдам тебе свою футболку позже». Я ответил, что предпочел бы его сестру».

Зидан уже через три дня после финала представил свою версию произошедшего.

«Он произнес несколько грубых слов в адрес моей матери и моей сестры, - сказал француз в интервью Canal Plus. - Старался пропустить его выпад мимо ушей, но он повторил свое оскорбление еще раз. Хотел внести ясность потому, что тот эпизод видели миллиарды людей, миллионы детей. И если бы я хранил молчание, все посчитали бы, что он имел право вести себя таким образом».

Стоит отметить, что в своих последующих интервью Зинедин неоднократно извинялся за свой поступок.

Тогда же, в 2006 году, закончилось все тем, что Зидана с поля удалили. Матерацци забил в серии пенальти, а его команда стала чемпионом мира. Контрольно-дисциплинарный комитет ФИФА по итогам матча применил санкции к обоим футболистам. Зидана дисквалифицировали на три игры и оштрафовали на 7,5 тысяч швейцарских франков. Первая часть наказания была заменена трехдневными общественными работами. Матерацци дисквалифицировали на две встречи и обязали выплатить 5 тысяч швейцарских франков.