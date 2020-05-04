Анвар Гатиятулин вернулся в Челябинск

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4 мая 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Задачу по возвращению специалиста в ХК «Трактор» ставил перед менеджментом клуба губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Анвар Гатиятулин станет главным тренером ХК «Трактор» в ближайшие три года. Напомним, что под его руководством команда выигрывала бронзу чемпионата КХЛ, он был тренером «Трактора» с 2015 по 2018 годы.

Контракт с бывшим главным тренером Владимиром Юрзиновым завершился 30 апреля 2020 года.

«Я, как и все болельщики команды, рад, что мы снова вместе, — сказал на встрече с Анваром Алексей Текслер. — Вы тот человек, с которым связана последние спортивные успехи «Трактора». Мы все помним полуфинал конференции с «Салаватом Юлаевым» и упорную борьбу с «Ак Барсом». Болельщики заждались возвращения этих победных эмоций».

Анвар Гатиятулин отметил, что рад вернуться в Челябинск. Он приступает к работе с сегодняшнего дня.

Директор «Трактора» Иван Савин представил проект развития клуба на ближайшие пять лет. Он также разработан по инициативе Алексея Текслера. Стратегия развития основывается на лучшие традиции челябинского хоккея.