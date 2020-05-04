WADA начнет по-новому тестировать на допинг

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что организация приступила к разработке нового метода, позволяющего проводить тестирование спортсменов на наличие допинга.
Банька уверен, что новый способ окажется революционным в деятельности WADA. Он отметил, что для проведения тестирования необходимо несколько капель крови.
«Dried Blood Spot имеет потенциал для того, чтобы произвести революцию в антидопинговой деятельности. Для анализа потребуется всего несколько капель крови. Нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствие с кодексом WADA», - рассказал он.