WADA начнет по-новому тестировать на допинг

Аргументы Недели → Спорт 13+

4 мая 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что организация приступила к разработке нового метода, позволяющего проводить тестирование спортсменов на наличие допинга.

Банька уверен, что новый способ окажется революционным в деятельности WADA. Он отметил, что для проведения тестирования необходимо несколько капель крови.

«Dried Blood Spot имеет потенциал для того, чтобы произвести революцию в антидопинговой деятельности. Для анализа потребуется всего несколько капель крови. Нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствие с кодексом WADA», - рассказал он.