Кого в НХЛ считают лучшими русскими хоккеистами​

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3 мая 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В период карантина североамериканские порталы опубликовали множество рейтингов топ-хоккеистов НХЛ. В списках лучших, конечно же, не могло обойтись и без российских звезд.

Федоров обошел Овечкина

Портал The Hockey Writers представил свою версию рейтинга русских хоккеистов в НХЛ. За всю историю в лиге выступало более двухсот россиян. Первым советским хоккеистом, который получил разрешение властей Союза на переезд в Северную Америку, был Сергей Пряхин — весной 1989-го присоединился к «Калгари». Первые русские имена появились на Кубке Стэнли после победы «Рейнджерс» в сезоне-1993/94 — чемпионами стали Сергей Зубов, Александр Карповцев, Алексей Ковалев и Сергей Немчинов.

Сергей Федоров признан THW номером один среди россиян в НХЛ. Экс-форвард «Детройта», «Анахайма», «Коламбуса» и «Вашингтона» отмечен как топовый двусторонний русский игрок и один из лучших универсалов в истории лиги. Легенда Русской пятерки первым из соотечественников вышел на отметку в 1000 набранных очков в НХЛ, выиграл три Кубка Стэнли и был введен в Зал славы хоккея в 2015-м.

Александр Овечкин — второй в этом рейтинге. С каждым сезоном капитан «Вашингтона» утверждается как лучший снайпер НХЛ всех времен. 658 голов до 34-летия в сентябре 2019-го, 706 — на момент остановки этого сезона: россиянин показывает, что он способен побить великий рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола в регулярных чемпионатах. У Ови есть долгожданный Кубок Стэнли (в 2018-м, после 13 сезонов в лиге), а его снайперские достижения кажутся недоступными ни для кого из соотечественников. За 1152 матча у него 1278 (706+572) баллов за результативность.

Топ-3 дополнил уникальный снайпер и ассистент из «Баффало», «Ванкувера», «Нью-Джерси» и «Торонто» Александр Могильный.

Лучшие левые крайние нападающие в НХЛ. Овечкин - первый

Официальный сайт НХЛ провел опрос своих авторов, каждый назвал топ-16 левых нападающих лиги за эру расширения (с 1967 года). Овечкин победил с заметным преимуществом. В топ-3 с Александром Великим — Люк Робитайл и Брендан Шэнахэн.

Лучшие русские в «Вашингтоне». Великолепная пятерка и Овечкин

NBC Sports составил символические звенья лучших игроков «Вашингтона» из разных стран. В русской пятерке неоспоримо место Овечкина. Центрфорвардом выбран Евгений Кузнецов. Правый крайний — Александр Семин, при всех противоречиях его заокеанской карьеры и вопросе о нереализованном таланте, в столичной команде он третий по результативности среди соотечественников — 197 голов, 408 очков в 469 матчах. Два защитника — это Дмитрий Орлов и Сергей Гончар. Вратарь — Семен Варламов.

Овечкин — в тройке Гретцки

Уэйн Гретцки назвал хоккеистов, с которыми хотел бы играть в НХЛ прямо сейчас. Определяя двух партнеров по звену, с кем бы он мог играть из звезд современной НХЛ, легенда назвал соотечественника, центрфорварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Ови.

«Я бы выбрал Коннора за его скорость, умение открыться, а Овечкина — за то, что, если ему дать шайбу, он отправит ее в ворота или как минимум создаст голевой момент. Так что с этими двумя парнями было бы весело сыграть», — объяснил Гретцки.

Прежде чем выбрать Макдэвида и Овечкина, экс-капитан «Эдмонтона» также назвал нападающего «Ойлерз» Леона Драйзайтля, центрфорварда «Питтсбурга» Сидни Кросби, форвардов «Торонто» Остона Мэттьюса и Митчелла Марнера.