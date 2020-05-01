В детстве Месси требовались инъекции стоимостью 1 000 долларов в месяц

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1 мая 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Месси, фото: соцсети

Легенда мирового футбола Лионель Месси продолжает радовать своих поклонников феноменальной игрой. Его имя много лет неразрывно связано с «Барселоной» - клубом, который в него поверил и воспитал. Первый гол за каталонцев Месси забил ровно 15 лет назад – 1 мая 2005 года.

Начинал свою профессиональную карьеру Лео в клубе «Ньюэллс Олд Бойз» из его родного города Росарио. В возрасте 11 лет у Лионеля нашли дефицит гормона роста, и для развития карьеры на высшем уровне юному футболисту требовались каждодневные инъекции. Вкалывая на сталелитейном заводе, в первое время отец Месси Хорхе средства на эти уколы находил. Позже стало ясно, что без финансовой помощи какого-либо серьезного клуба дальнейшее лечение оказалось бы невозможным.

В 2000 году, когда футбольные агенты, заприметив талант, сравнивали юного Лео с Диегой Марадоной, ему удалось пройти просмотр в «Барселоне». На следующий день он уже тренировался с одной из молодежных команд каталонцев.

Подписывая контракт с 13-летним аргентинцем, «Барселона» согласилась выполнить следующие условия - найти работу для отца Месси и оплачивать гормональное лечение, стоившее почти 1 000 долларов в месяц.

Всего за полтора года Лионель прошел пять юношеских команд. За взрослую «Барсу» он дебютировал в официальном матче против «Эспаньола», состоявшемся 16 октября 2004 года. Свой первый мяч за сине-гранатовых Месси забил несколько позже – 1 мая 2005 года – разыграв комбинацию с великим Рональдиньо.

Тот пас Рональдиньо стал для Лионеля Месси путевкой в жизнь. Несмотря на многочисленные слухи о переходах в другие команды, окружающие звезду футбола, аргентинец остается важной и незаменимой частью «Барселоны» - клуба, который в свое время о нем позаботился и его воспитал.