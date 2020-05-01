Чемпионат Португалии по футболу могут возобновить 30 мая

Аргументы Недели → Спорт 13+

1 мая 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

pixabay.com

Известно, что приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Португалии по футболу может возобновиться 30 мая. Об этом рассказал премьер-министр страны Антонио Кошта.

Сообщается: турнир был поставлен на паузу после 24 сыгранных туров. Сейчас для продолжения сезона лиге понадобится одобрение министерства здравоохранения страны. В случае положительного решения встречи планируют проводить при пустых трибунах.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии лидирует "Порту", набравший 60 очков.

Ранее городской совет Мюнхена проголосовал за проведение матчей чемпионата Европы по футболу, несмотря на перенос турнира на 2021 год.