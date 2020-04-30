«Трактор» сразится с «Ак Барс» в CS:GO

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30 апреля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

«Трактор» сразится с «Ак Барс» 30 апреля

Южноуральцев просят поддержать любимый клуб во время прямой трансляции.

Онлайн-трансляция игры пройдет в студии RuHub уже сегодня — 30 апреля в 22.00. Совсем недавно стихли выстрелы киберспортивного матча «Трактора» против сборной России в Counter-Strike. В очередном матче черно-белые сразятся с серьезным противником — казанским «Ак Барсом». В этом году «барсы» оказались сильнее челябинской команды, но у «Трактора» есть все шансы взять реванш. Игру можно будет посмотреть на канале https://www.twitch.tv/csruhub.

Матч пройдёт по системе bo3 – до победы одной из команд на двух картах.

Возрастной ценз — 16+